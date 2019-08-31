美網》舉中指狠嗆全場 超狂俄男梅德維夫首晉16強

梅德維夫用右手竪起中指比向自己太陽穴。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，俄國第5種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在滿場噓聲中贏了球，只因這位超狂俄男舉中指、狠嗆全場觀眾，甚至還怒搶球僮毛巾，「是你們給了我能量，你們越是這樣，我就越能贏！」

梅德維夫歷經4盤大戰，7：6（7：1）、4：6、7：6（9：7）、6：4淘汰西班牙老將羅培茲（Feliciano Lopez），首度躋身男單16強。不過首盤到手後，他從球僮手中不耐搶走毛巾的失禮舉動，先遭法國主審杜莫索斯警告，雙方結下樑子，梅德維之後掉分時，乾脆直接把球拍丟向場中，並在走過主審席時用右手竪起中指比向自己太陽穴，儘管這動作隱蔽仍被攝影機拍到，現場大螢幕回播時引發全場震耳欲聾噓聲。

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梅德維夫向主審抱怨。（法新社）

梅德維夫晉級16強。（歐新社）

西班牙老將羅培茲。（美聯社）

脾氣火爆衝動的梅德維夫，就在此起彼落的喝倒采聲中，照樣贏得勝利，儘管賽後沒歡呼還響起陣陣噓聲，他受訪時又挑釁回應：「謝謝大家，因為你們的能量給了我勝利。當你們晚上睡覺的時候，我希望你們所有人都知道，我能贏下比賽都是因為你們。」他還伸出雙臂指向天際，似乎十分享受這「特殊待遇」。

梅德維夫晉級16強。（法新社）

23歲的梅德維夫近況甚佳，先前華盛頓、蒙特婁名人賽接連殺進決戰，儘管屈居雙亞，辛辛那提首奪千分等級名人系列賽冠軍，也是英國名將穆雷（Andy Murray）之後，近11年來賽史最年輕贏家。

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