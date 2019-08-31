U18世界盃》要命失誤葬送勝利 地主南韓遭澳洲完封

LIVE: Australia 1-0 Korea !!!!!!!!!! 4th Inning #U18WorldCup @teamausbaseball pic.twitter.com/BU1NLDL2Qh — WBSC （@WBSC） 2019年8月31日

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃今展開第二天賽事，晚間的比賽由地主南韓出戰澳洲隊，雙方形成投手戰，南韓隊在4局下發生致命失誤，讓澳洲隊得到全場唯一一分，終場就以0：1敗下陣來，目前在A組與澳洲並列第3。

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雙方3局打完仍是0：0平手，4局下1出局後，第五棒指定打擊邁爾斯（Conor Myles）擊出內野高飛球，南韓三壘手申俊佑（暫譯）疑似因光線問題發生失誤，不僅沒接到球，跌落地的時候還將球壓在身子下，也讓處理過程再度延長，邁爾斯一舉上到二壘，下一棒馬奎爾（Solomon Maguire）適時補上一支一壘安打，澳洲先馳得點。

下個半局南韓雖曾企圖反攻，靠著觸身球、失誤以及安打在1人出局後攻佔滿壘， 但澳洲先發偉特（Lachlan Waite）馬上穩住陣腳、順利化解危機。他此役主投6局只被敲出4支安打、送出4K，有效封鎖住南韓隊打線。

南韓先發許云東（暫譯）表現亦不俗，主投5.2局只被敲出3安，且狂飆10K，無奈得不到隊友火力支援，守備又幫倒忙，黯然吞敗。

晚間另一場比賽尼加拉瓜則以6：3擊退中國，目前2勝0負與加拿大在A組並列第1，南韓與澳洲同樣是1勝1負，並列第3。

澳洲邁爾斯回來得到全場唯一一分。（圖片取自U18世界盃官網）

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