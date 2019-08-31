格鬥》館長大弟子果真飆悍！李冠諭擊敗泰拳高手

成吉思汗蘆洲店主任李冠諭（左）。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣格鬥新賽事「WOTD-ETD」第2站業餘積分賽，吸引各行各業精英會師北市紅館過招，持續往職業之路邁進！國內人氣網紅成吉思汗館長的格鬥大弟子李冠諭沒有漏氣，3：0擊敗泰拳高手王郁人，完成MMA7戰全勝的不敗戰績。

目前擔任成吉思汗蘆洲店主任的李冠諭，臨場面對今年4月才以剛猛的站立技獲勝的王郁人並不輕鬆，擁有巴西柔術藍道水準的他，3個回合都以寢技為主，最終獲裁判判定而出線。肩負師父館長榮譽的李冠諭，賽後坦承有輸不得的壓力，「兩個月前就開始備戰，因為有跟王郁人對練過，知道他的泰拳非常厲害，決定用寢技來決勝，非常感謝館長教練指導和戰術擬訂，比賽中都有表現出來。」

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李冠諭透露，館長非常忙碌，幾乎每天都分身乏術，仍不忘鼓勵弟子們多出來比賽汲取經驗，還大方用實際行動支持，「像這次比賽的報名費、餐費和交通費，他很豪氣全部都包了。」其實李冠諭先前也因為忙著舉辦比賽，而沒時間下場參賽，這次還是因為賽事取消才能成行，「自己下場打的感覺很棒，下次還要再來，希望有朝一日可以拚職業賽！」

成吉思汗李冠諭（右）獲勝。（大會提供）

李冠諭（左3）領軍成吉思汗隊參賽。（大會提供）

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