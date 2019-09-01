U18世界盃台灣出戰西班牙 今日賽事預告與轉播

林昱珉。（特派記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場轉播，第一場由印地安人出戰光芒，我國好手張育成有機會再度先發上陣，第二場則是國民對決馬林魚的比賽，馬林魚將派出羅培茲（Pablo Lopez）對決國民史崔斯柏格（Stephen Strasburg），別忘了鎖定明天的轉播，為張育成加油打氣囉!

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中職部分有兩場轉播，第一場是中信兄弟對上富邦悍將，中信兄弟將派出紐維拉對決富邦悍將江國豪，第二場則是統一獅對上Lamigo桃猿的比賽，統一獅將派出江辰晏對決Lamigo李茲，喜歡中職的朋友別忘了鎖定轉播囉!

日職部分有兩場賽事，第一場是火腿對決樂天的比賽，王柏融有沒有機會先發上場呢?第二場則是洋聯龍頭爭霸戰，由西武對決軟銀，喜歡日職的朋友千萬別錯過囉!

美網的賽事來到單打十六強，喜歡網球的朋友千萬別忘了鎖定這個今年最後一次的大滿貫賽事囉!

U18世界盃棒球賽台灣隊將迎來第三場比賽，台灣小將將對上本次大黑馬西班牙隊，若成功獲勝將有很大機率能成為分組前三，別忘了鎖定直播幫台灣小將加油打氣!

MLB

06:00 印地安人@光芒 FOX體育2台

07:00 馬林魚@國民 民視

中職

17:05 中信兄弟@富邦悍將 MoMo綜合台

17:05 統一獅@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

日職

14:00 火腿@樂天 FOX體育、FOX體育3台

16:00 軟銀@西武 FOX體育2台

美國網球公開賽

23:00 第七天 FOX體育、FOX體育3台

U18棒球世界盃

17:00 西班牙@台灣 緯來體育

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