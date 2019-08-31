中職》統一險勝桃猿 林安可1個月內4獲單場MVP

統一獅林安可拿下單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕即便教練團考量林安可明年還能爭新人王嘗試控管出賽，他改以替補上場照樣於7局上擊出關鍵二壘安打，9局下雖險些因為失誤導致翻盤，最後拚老命演出再見接殺，助統一獅以8：7險勝Lamigo桃猿，打職棒不到1個月就四度獲選單場MVP。

統一獅林安可敲出二壘安打，帶有2分打點，超前比分。（記者陳志曲攝）

獅隊前5局受制桃猿新洋投多猛，只擠出5安得1分，6局上趁桃猿啟動牛棚先追成3：3平手，6局上代跑高國慶的林安可，於7局上2出局滿壘時擊出2分打點二壘安打，助獅隊5：3首次超前，獅隊這局海灌5分以8：3拉開比數。

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桃猿9局下最後反撲，趁林安可漏接林泓育平飛球攻佔滿壘，扳回2分後2出局仍是滿壘，葉竹軒擊成右外野界外飛球，林安可拚老命狂奔到位接殺，保住獅隊本季首次在桃園連勝，獅隊下半季對桃猿7勝7敗平手，可望扭轉上半季5勝15敗的局面。

統一獅林安可接殺界外飛球，結束比賽。（記者陳志曲攝）

林安可指出，9局下太早就定位，發現判斷失誤再後退已來不及，當下很自責覺得死定了，當葉竹軒的球又飛來，告訴自己不能再出差錯，無論如何都要接到，「球隊都拚到這裡了，就算撞牆也要接到，還好最後贏了，不然我完蛋了！」

桃猿朱育賢（中）單場雙響砲。（記者陳志曲攝）

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