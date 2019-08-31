格鬥》吳仲凱、仁飄零武力高強 先後2局提前獲勝

David（下）想辦法要摔仁飄零勝。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣格鬥新賽事「WOTD-ETD（龍爭虎鬥）」壓軸三場職業激戰，台日混血的「暴風小子」青柳克明因改變打法而惜敗；至於「影子」吳仲凱、瑞士「格鬥天才」仁飄零都順利奏捷，已經33歲的仁飄零熱衷綜合格鬥，賽後笑說：「年紀不是問題，只要不受傷，我希望繼續拚下去！」

以「麻努」為藝名、已是半個台灣人的仁飄零，展現苦練後實力，全場強力壓制，第2回合提前打敗來自澳洲的戴子勳（David Gillies），令場邊熱情加油的藝人及外籍朋友相當開心，「很高興，從7月知道對手，就開始閉關特訓，所以壓力特別大。因為對方喜歡用摔的，我就儘量用站立技來定勝負。」

請繼續往下閱讀...

吳仲凱（上）降服對手獲勝。（大會提供）

至於國小曾在台灣唸書的吳仲凱，第2回合以「領帶絞」擊退菲律賓對手瓦格拉（Jason Vergara），他打算在國內待3個月，指導想學習格鬥的朋友們，並與同好切磋交流。旅居美國加州的吳仲凱，今年剛拿下California Cage Wars 145磅冠軍腰帶，如今又打下7場職業賽的第5勝，擅長以小搏大的他說：「在學枚唸書常被欺負，所以9歲接觸柔術、14歲接受格鬥訓練，24歲已經有粉絲了，希望協助台灣格鬥選手打出一條路。」

青柳克明非常重視在台灣首場職業賽，賽前還遠赴泰國移訓1個月，只是打法大開大闔的他，這次嘗試調整冷靜拳風，最終3回合都無有效進攻，遭判定0：3不敵來自南韓最強團隊Korean Top Team的花美男洪坰澤。

旅美台將吳仲凱（左）。（大會提供）

仁飄零（左2）打下職業賽第3勝。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法