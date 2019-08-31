籃球世界盃》亞洲4國首日出賽 南韓、菲律賓都被痛宰 僅中國開紅盤

中國隊成為今天唯一贏球的亞洲隊伍，圖為主控郭艾倫。（圖片取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年FIBA世界盃男子籃球賽，今日在中國佛山、北京、武漢、廣州4地點燃戰火，首日賽事共有地主中國、南韓、伊朗、菲律賓等4支亞洲球隊出賽，中國靠著易建聯、郭艾倫聯手進帳36分，以70：55擊敗象牙海岸，成為唯一贏球的亞洲隊伍，也凸顯亞洲籃壇實力仍與歐洲、美洲球隊有落差。

中國這次坐擁主場優勢，A組對手有象牙海岸、波蘭、委內瑞拉，地主軍在北京凱迪拉克中心首戰，易建聯繳出19分、8籃板及主控郭艾倫17分、9助攻，成功開出紅盤。

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首日率先亮相的伊朗原本有機會贏球，今日上半場打完還握有18分領先，但對手波多黎各上、下半場表現脫胎換骨，最後他們還靠著後衛莫傑卡飆進絕殺二分球，以83：81完成大逆轉，而伊朗頭號中鋒哈達迪繳出22分、16籃板也白搭。

波多黎各擊敗伊朗收下勝利。（圖片取自FIBA官網）

南韓首戰碰上實力堅強的阿根廷，歸化洋將羅健兒繳31分、15籃板，但南韓根本守不住阿根廷凶猛外線，阿根廷全場飆進17顆三分球，命中率更高達54.8％，射得南韓暈頭轉向，最終南韓也以69：95遭阿根廷射垮。

南韓歸化洋將羅健兒（右）繳31分、15籃板，但南韓守不住阿根廷凶猛外線慘敗。（圖片取自FIBA官網）

菲律賓歸化洋將布拉契繳出15分、10籃板，但面對實力不俗的義大利顯然無用，義國全隊12人都有分數進帳，今夏曾來台灣造訪、效力NBA雷霆的射手加林納里的小試身手貢獻16分，最終以108：62擊倒菲律賓。

義大利全隊12人都有分數進帳，最終擊倒菲律賓。（圖片取自FIBA官網）

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