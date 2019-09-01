NBA》過了這麼久還在記仇 KD自曝「生涯最不爽的一件事」

杜蘭特。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕男籃世界盃在中國上海熱鬧開打，籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）近日接受美媒採訪坦言，落選2008年美國男籃讓他非常不爽，到現在都還在記仇。

當年杜蘭特才19歲：「我真的很不開心沒有成為2008年奧運代表隊正選名單，沒有人期待我打得好，沒有入選那支『救贖之隊』，我覺得自己已經被遺忘了。完全不受尊重。」他說，「你可以感受到那些球員（08美國男籃）一起打球很開心，我希望成為他們的一份子，哪怕只是坐在板凳席，我都想從他們身上學到東西。」

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2004年夏天美國夢幻隊在雅典奧運遭遇空前失敗，因此2008年美國極力成立「救贖之隊」，號召當前最佳陣容來挽回聲勢。當時的杜蘭特剛結束菜鳥賽季，在超音速隊以場均得分超過20分，拿到了該年新人王。

儘管杜蘭特太年輕是一個因素，不過當年的美國隊已擁有詹姆斯、Kobe、魏德等人，不再需要外線得分手，也因此選了瑞德（Michael Redd） 和普林斯（Tayshaun Prince）這樣的角色球員進入正選名單。

那次落選想必給予了杜蘭特動力，因為在2010年世界盃、以及2012年和16年奧運，他都入選了美國隊並幫助球隊贏得金牌。

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