MLB Live》張育成兩打數沒表現 印地安人落後光芒

第五局

5局上，亞倫敲安，張育成敲二、遊方向的強勁平飛球，遭到接殺。光芒第二任投手畢克斯（Jalen Beeks）退場，由德瑞克（Oliver Drake）後援。林多敲雙殺打，3出局。

第三局

3局下，潘姆（Tommy Pham）揮兩分砲，光芒以3：2逆轉。

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第二局

2局上，光芒先發卡斯提歐（Diego Castillo）在1出局後退場，由第二任投手畢克斯（Jalen Beeks）接替投球。2出局後，張育成敲右外野平飛球遭到接殺。

第一局

1局下，崔志萬敲陽春彈，光芒追回1分。

1局上，山塔納（Carlos Santana）敲出兩分砲，印地安人先馳得點。

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在客場戰光芒，張育成擔任先發三壘手、打第九棒。目前打擊率為0.235。

印地安人先發打線：

1.林多（Francisco Lindor） 游擊

2.莫卡多（Oscar Mercado） 中外野

3.山塔納（Carlos Santana） 一壘

4.普伊格（Yasiel Puig） 右外野

5.奇普尼斯（Jason Kipnis） 二壘

6.雷耶斯（Franmil Reyes） 指定打擊

7.培瑞茲（Roberto Perez） 捕手

8.亞倫（Greg Allen） 左外野

9.張育成 三壘

先發：普萊薩（Zach Plesac）

光芒先發打線：

1.索賈德（Eric Sogard） 二壘

2.潘姆（Tommy Pham） 左外野

3.米德斯（Austin Meadows） 指定打擊

4.阿諾德（Travis d'Arnaud） 捕手

5.崔志萬 一壘

6.賈西亞（Avisail Garcia） 右外野

7.基爾梅爾 Kevin Kiermaier） 中外野

8.達菲（Matt Duffy） 三壘

9.溫德（Joey Wendle） 游擊

先發：卡斯提歐（Diego Castillo）

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