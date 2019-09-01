日職》火腿怎麼了？ 1個月前差點攻上龍頭 如今卻墊底

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿隊在8月份陷入大低潮，追平隊史最糟的8月份最多20敗紀錄，讓火腿隊從原本的太平洋聯盟第二，跌至墊底。日本火腿還剩下20場比賽，要拚回A段班仍有機會。

日本火腿昨天推出王牌有原航平先發，他投出7局失1分好投，可惜打線攻勢不連貫，最後以0：1輸球，讓有原航平吞下本季第7敗。

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《Sponichi Annex》報導，日本火腿在7月份有16勝6敗的戰績，在7月31日時還排在洋聯第二，和洋聯龍頭軟銀只有0.5場的勝差。未料8月份大失速，繳出5勝20敗1和的戰績，追平隊史1974年8月的單月最多敗紀錄，讓監督栗山英樹賽後受訪僅花3秒表示，「明天就是9月了，繼續加油！」

日本火腿目前戰績56勝62敗5和，與龍頭軟銀有8.5場勝差，距離球季結束還剩下20場比賽，日本火腿仍有機會衝回拚回A段班。

台灣「大王」王柏融在8月份陷入旅日來最大低潮，出賽12場、單月打擊率僅0.150，過去兩戰更沒有獲得上場機會。

王柏融本季出賽81場，有3轟、35分打點，打擊率0.263。大王面對右投的打擊率為0.279，但對戰左投，其打擊率就降至0.224。

北海道日本火腿鬥士隊監督栗山英樹。（資料照，記者陳志曲攝）

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