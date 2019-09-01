MLB》洋基休賽季神操作！3補強名列大聯盟最佳

洋基簽下拉梅修被列為本季第二佳補強。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年大聯盟休賽季，有許多球隊進行重大補強，但並不是每筆投資都能得到相應的回報，大聯盟記者Richard Justice就在今天釋出他認為最好的前11個休賽季補強名單，而洋基隊就有3筆補強名列其中。

第一名是國民隊以6年1.4億美元簽下響尾蛇先發左投柯賓（Patrick Corbin）。

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第二名是洋基以2年2400萬美元簽下拉梅修（DJ LeMahieu），拉梅修原本被簽下來只是為了增添洋基陣中的深度，因為拉梅修可以守內野的多個位置，但他本季的表現超乎預期，在傷兵滿營的洋基隊穩定先發，不僅全壘打創下生涯新高，更可能在轉隊後的首年拿下美聯打擊王的獎項。

太空人隊布蘭特利。（資料照，今日美國）

第三名為太空人隊以2年3200萬美元簽下布蘭特利（Michael Brantley），今年布蘭特利繳出打擊率3成32，19轟，攻擊指數0.928的高超表現，讓他成為太空人隊陣中最棒的主力球員之一。

第四名為費城人隊以13年3.3億美元簽下哈波（Bryce Harper）。Justice認為哈波大概會以35轟、35支二壘安打與100次保送結束他在費城人隊的首個賽季，不過Justice認為哈波也被人們期待能夠達成更高的紀錄。

費城人隊哈波。（法新社）

第五名為光芒以2年3000萬美元簽下摩頓（Charlie Morton）。第六名至第11名依序為教士隊簽下馬查多（Manny Machado）、道奇隊簽下波洛克（A.J. Pollock）、勇士隊簽下唐納森（Josh Donaldson）、遊騎兵隊簽下林恩（Lance Lynn）、洋基隊簽下奧塔維諾 （Adam Ottavino）以及布里頓（Zach Britton）。

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