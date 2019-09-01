MLB》沒有哈波沒問題！ 國民隊20歲強打創歷史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民隊的索托（Juan Soto）今天在面對馬林魚隊的比賽，首局擊出賽季第30發全壘打，創下國聯歷史紀錄

索托今天在第一局與倫登（Anthony Rendon）「背靠背」開轟，相繼打出賽季的第30發全壘打，索托也成為了大聯盟自1956年的羅賓森（Frank Robinson）以來，首次有20歲以下的球員能夠單季擊出30發全壘打。

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索托（右）敲出本季第30發全壘打。（美聯社）

國民隊在去年球季選擇不與明星強打哈波（Bryce Harper）續約，許多媒體認為關鍵就在索托去年的好表現，去年索托登上大聯盟後一鳴驚人，出賽116場敲出22轟，打擊三圍.292/.406/.517，在國聯新秀票選上僅輸給勇士隊的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），今年索托持續繳出高檔的打擊表現，出賽123場敲出30轟，打擊三圍.292/.402/.558。

此外，今年失去哈波的國民隊，依舊在國聯東區保持著競爭力，目前他們以75勝58敗排在分區第二名，在國聯外卡一的位置領先國聯外卡二的小熊隊三場勝差，本季相當有可能打進季後賽。而得到哈波的費城人隊，目前以69勝65敗，在分區排名第三，落後外卡二的小熊隊3.5場勝差。

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