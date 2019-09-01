美網》納達爾直落三拍下鄭泫 16強戰將碰「犀利哥」

納達爾。（法新社）



〔體育中心／綜合報導〕美網男單第三輪，大會第2種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天以6：3、6：4、6：2，直落三擊敗南韓好手鄭泫，挺進16強。納達爾下場將碰上克羅埃西亞好手「犀利哥」西利奇（Marin Cilic）。

首盤前四局雙方互保發球局，第5局納達爾保發後，第6局破對手發球局，接下來雙方都保住各自發球局，納達爾首盤以6：3拿下；第二盤雙方2：2後，納達爾在第5局破對手發球局，該盤以6：4拿下。

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納達爾在第三盤第3局、第7局各破對手發球局，最後以6：2收下勝利。納達爾此戰一發得分率高達89％，全場沒有出現任何破發點，徹底壓制鄭泫。

南韓好手鄭泫。（法新社）



此外，大會第6種子德國好手A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）今天以6：7（4：7）、7：6 （7：4）、6：3、7：6（7：3），耗時3小時36分，擊敗斯洛維尼亞貝德內（Aljaz Bedene），挺進16強。

德國好手A.茲維瑞夫闖進16強。（今日美國）

大會第22種子克羅埃西亞好手西利奇以7：5、3：6、7：6（8：6）、6：4，耗時3小時19分，擊敗美國長人伊斯納（John Isner），挺進第四輪16強。

納達爾下戰將碰上西利奇，雙方生涯交手8次，納達爾以6勝居上風。但去年兩次對決，雙方各拿1勝。

克羅埃西亞好手「犀利哥」西利奇。（法新社）

美國長人伊斯納。（歐新社）

納達爾。（法新社）

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