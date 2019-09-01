MLB》史上第一！ 波蘭柯助雙城隊締造最「轟」狂紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕本季狂轟猛炸的雙城隊再次轟破大聯盟歷史紀錄，今天陣中游擊手波蘭柯（Jorge Polanco）敲出本季第20發全壘打，讓他們成為大聯盟史上唯一一支，能夠單季擁有8位選手敲出20轟以上的球隊。

波蘭柯今天在5局上時，鎖定老虎隊先發投手波伊德（Matt Boyd）92英哩的直球，一棒將球夯出左外野大牆外，打出本季第20發全壘打，成為雙城隊本季第8位敲出20轟的打者，打破了道奇隊在2017年所保持的大聯盟歷史紀錄。

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雙城隊單季8位20轟打者，大聯盟歷史第一。（圖片取自雙城隊推特）

今天雙城隊已經單場擊出了4發全壘打，單季全壘打數來到266支，僅差1支就能夠追平洋基隊在去年締造的大聯盟史上單季最多轟紀錄。8局上半，克魯茲敲出本季第34轟，幫助雙城隊正式追平洋基隊的紀錄。

雙城隊本季20轟以上的打者分別是：凱普勒（Max Kepler）、克魯茲（Nelson Cruz）、羅沙里歐（Eddie Rosario）、沙諾（Miguel Sano）、賈佛（Mitch Garver）、克隆（C.J. Cron）、史構普（Jonathan Schoop）以及波蘭柯。

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