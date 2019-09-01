MLB》陳偉殷今年最佳好投！ 讓對手12上12下

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天在客場戰國民，台灣左投陳偉殷繳出今年代表作，登板後援4局無失分，賽後防禦率也降至6.86。馬林魚終場以0：7輸球。



馬林魚先發羅培茲（Pablo Lopez）開局不穩，連續被被倫登（Anthony Rendon）、索托（Juan Soto）各揮陽春彈掉分。2局下被國民先發史崔斯柏格（Stephen Strasburg）敲帶有1分打點安打；3局下索托敲帶有1分打點的二壘安，鈴木清揮兩分彈，讓羅培茲僅投3局失6分就退場。

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陳偉殷。（美聯社）

馬林魚第4局換陳偉殷後援，一上來被國民羅布列斯（Victor Robles）敲二壘安，投手史崔斯柏格短打護送跑者上三壘，陳偉殷連續讓透納（Trea Turner）、帕拉（Gerardo Parra）敲滾地球出局，化解失分危機。

陳偉殷在第5局、第6局、第7局都讓對手三上三下，一度讓對手12上12下，還賞給亞當斯（Matt Adams）、史崔斯柏格三振。

總計陳偉殷投4局用45顆球，有30顆好球，僅被敲1安，送出2次三振，防禦率降至6.86，最快球速為92.5英哩（約148.8公里），4局也是他今年最長的投球局數。

馬林魚第8局換康利（Adam Conley）後援，一上來就被倫登敲陽春砲。馬林魚最後就以0：7輸球。

國民先發史崔斯柏格投8局送出14次三振，僅被敲2安無失分，賽後防禦率降至3.47，史崔斯柏格收下本季第16勝。此外，史崔斯柏格打擊上也有2打數1安1打點的表現。（更新時間：0938）

國民先發史崔斯柏格。（今日美國）

陳偉殷。（法新社）

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