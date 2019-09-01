美網》球后大坂直美輕取美國15歲黑馬 賽後暖心舉動獲大讚

日本球后大坂直美賽後邀美國15歲黑馬葛芙（左）一起受訪。（歐新社）



〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽女單第三輪，日本球后大坂直美今天以6：3、6：0，直落二輕取美國15歲黑馬「Coco」葛芙（Cori Gauff），闖進第四輪16強。大坂直美雖然打趴對手，但她賽後還特地邀請葛芙一起受訪，並鼓勵這名小將，獲得全場觀眾大讚。

相關影片請點此

這場比賽呈現一面倒，大坂直美只花65分鐘，就以直落二勝出，還賞給對手「鴨蛋」。葛芙賽後在場邊落淚，而這時大坂直美走過去，不但安慰她，更邀請葛芙一起受訪。

請繼續往下閱讀...

葛芙坦言，一開始她不願受訪，「我說不要，因為我知道自己會一直哭，但她鼓勵我這樣做。」葛芙也稱讚大坂直美，「她太棒了，我從這場比賽學到很多。」

「她對我很貼心，所以很謝謝她這樣做。」葛芙表示，「我不想讓人們認為自己搶走她的目光，因為這是她應得的。」葛芙也佩服大坂直美的舉動，「她證明她是真正的運動員，對我來說，運動員的定義是在球場上把你當成最大的敵人，但在場外可以是妳最好的朋友，她今晚的表現就是如此。」

大坂直美、葛芙兩人的父親都住在佛羅里達，兩人彼此也認識數年，她們的父親是朋友。葛芙說，「她在哭，她贏球了，而我也在哭，每個人都在哭。」

大坂直美也向葛芙的家人致意，培養出很棒的選手，「我記得以前看過妳們和我們在同一個地方訓練，我們兩個都做到了，而且我們都在努力！」大坂直美認為，這是自澳網後最專注的一場比賽，「很抱歉是在這樣的心理狀態下和妳比賽。」

日本球后大坂直美賽後邀美國15歲黑馬葛芙（左），一起在萬名觀眾前受訪。（法新社）





日本球后大坂直美賽後邀美國15歲黑馬葛芙（左），一起在萬名觀眾前受訪。（歐新社）



日本球后大坂直美的暖心舉動，獲網友大讚。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法