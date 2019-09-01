MLB》摯友因用藥、飲酒過量猝死 「神鱒」心痛談驗屍報告

楚奧特（右2）。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊已故27歲左投史卡格（Tyler Skaggs）的驗屍報告出爐，結果顯示他因濫用藥物與酒精導致自己遭嘔吐物阻塞呼吸道窒息身亡。天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）對此結果表示，這並不會改變對史卡格的看法。

楚奧特在2009年與史卡格兩人一同被天使隊選進，史卡格是當年首輪第40順位的球員，而楚奧特則是首輪第25順位。楚奧特在受訪時表示，就算史卡格是因為濫用藥物導致死亡，也不會改變他對史卡格的看法。

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「史卡格對我的生命以及這支球隊有很大的影響，當消息傳出時我感到相當震驚。這很艱難，但這並不會改變我對他的感覺，以及他影響我生活的方式。」楚奧特說。

楚奧特談論他對史卡格驗屍報告的看法。（資料照，法新社）

楚奧特也針對史卡格能得到強效類鴉片止痛劑「Fentanyl」和鴨片類藥物「oxycodone」這兩種藥物作出了評論。「很明顯地，如果我知道這些事，我一定會做些什麼或者說些什麼。」楚奧特自己也坦承，他根本不知道史卡格服用了類似的藥物，他一直都與這類型的東西保持距離。「我甚至不能告訴你Fentanyl是什麼，我只聽說過那很危險。」

史卡格的死是楚奧特第二度經歷了生離死別，去年楚奧特的小舅子考克斯（Aaron Cox）同樣也離開了他的身邊。「這很困難，我有工作要做，必須要上場並繳出好表現。但這些事情顯然會發生在你的人生當中，當你有親戚或隊友永遠地離開時都令人相當難受。在心理層面上，要克服它非常痛苦。每次我做出一些事情時，泰勒就會從你腦海中浮現，我現在每天都還是會想著他，這真的很難受。」

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