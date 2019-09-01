美網》詹家姊妹連傳捷報 女雙開胡、混雙小詹晉8

詹詠然／詹皓晴女雙強勢開胡晉級32強。（圖片取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019美國網球公開賽於紐約法拉盛公園進行，詹家姊妹單日連傳捷報，詹詠然／詹皓晴女雙強勢開胡晉級32強；小詹混雙也再下一城，2連勝安抵8強。

女雙第7種子的大小詹，相隔4年再度美網合體開胡，初登場雙詹5度破發、只花54分鐘，6：0、6：2強壓美國凱寧（Sonya Kenin）／德國瑪莉亞（Tatjana Maria），次輪台灣時間週一凌晨遭遇去年美網8強的俄國帕夫柳琴可娃（ Anastasia Pavlyuchenkova ）、拉脫維亞塞娃絲托娃（Anastasija Sevastova），爭奪16強門票。

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詹皓晴喜迎單日第2勝，女雙開胡之後，她與紐西蘭搭檔維納斯（Michael Venus）再出擊，頭號種子「台紐聯軍」火力全開，6：4、6：3擊垮美國卡胡琪（Desirae Krawczyk）／英國索茲柏瑞（Joe Salisbury），混雙8強門票到手，下組對手為先前溫網4強的第8種子捷克佩謝克（Kveta Peschke）／荷蘭庫爾霍夫（Wesley Koolhof）。

男雙方面，謝淑薇的弟弟謝政鵬首度美網參賽，和印尼老戰友朗卡特（Christopher Rungkat）陷入苦戰，2：6、6：7（2：7）不敵西班牙組合巴斯塔（Pablo Carreno-Busta）／羅培茲（Feliciano Lopez），「A鵬」繼混雙之後再度首輪止步，提前結束紐約行。

詹皓晴和紐西蘭搭檔維納斯（左）的混雙，安抵8強。（圖片取自詹詠然臉書）

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