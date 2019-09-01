MiLB》江少慶5局好投奪第9勝 還飆159公里火球！

印地安人3A台灣投手江少慶。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人3A台灣投手江少慶今天先發對海盜3A，擺脫前一場2.1局失4分的低迷，此戰投5局僅失1分非自責，最快球速投到99英哩（約159.3公里），幫助球隊以6：1贏球。江少慶本季例行賽最後一場3A先發奪勝，單季9勝追平旅美小聯盟生涯最多。

江少慶首局讓對手三上三下，第2局海盜3A在2出局後攻占一壘，隊友發生失誤，讓海盜3A攻占一、三壘，伍德（Eric Wood）敲帶有1分打點安打。江少慶及時解決下棒S.布朗（Steven Baron），穩住陣腳。

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江少慶先後被敲二壘安、一壘安，讓對手1出局攻占一、三壘，他讓克雷格（Will Craig）敲雙殺打。第5局海盜3A1出局攻占一壘，江少慶再讓對手敲雙殺打，化解危機。

總計江少慶投5局用86球有53顆好球，被敲5安，失掉1分非自責，送出4次三振、1次保送，製造2次雙殺，賽後防禦率降至5.15，收下本季第9勝。

江少慶本季先發26場都是先發，戰績9勝9敗防禦率5.15，吃下131局，送出128次三振，被打擊率為0.273，每局被上壘率為1.53。

遊騎兵3A台灣投手黃暐傑。（資料照，今日美國）

此外，遊騎兵3A台將黃暐傑今天對釀酒人3A，他中繼2局被敲2安，投出4次保送、1次三振，包含被敲一發三分彈，共失3分，球隊最後以5：9輸球。

黃暐傑中繼2局就用52球，有26顆好球，不但是本季首次後援砸鍋，更吞下今年第2敗。

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