U18世界盃》「怪物高中生」太強大 日媒出動上百人採訪團

佐佐木朗希。（資料照，圖片取自日本武士隊官網）

〔記者倪婉君／綜合報導〕U18世界盃正在南韓釜山熱鬧開打，在這場聚集12國240名未來之星的大會上，又以日本「怪物高中生」佐佐木朗希最突出，韓媒就觀察日本記者出動上百人到當地採訪，足見「佐佐木效應」有多強大。

「他比18歲時的大谷翔平更強!」韓媒《SPOTVNEWS》今以「為了來看佐佐木，日記者出動百人採訪怪物高中生」為題，報導本屆U18世界盃的佐佐木熱潮，且在訪問日本媒體之後，得到的評價也相似，都指這位來自大船渡高校的投手，比高中時期的大谷更出色。

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為了採訪佐佐木為首的日本隊，日本各大電視台及平面媒體派出100多名記者來到比賽所在的機張郡。一名不願具名的日本記者還表示，儘管平時日本對於高中棒球就很關心，但這次因為佐佐木，各界的關注度更高。

佐佐木在4月集訓時飆出163公里火球，刷新日本高中生的最速紀錄，但他在本屆比賽尚未登板，在賽前練習也只進行簡單傳接球，還有媒體注意到他右手中指纏著繃帶。之前就有日媒報導，佐佐木因為右手中指瘀血水泡惡化，在U18預賽恐無法上場。

但佐佐木本人在接受韓媒訪問時，卻對於參賽充滿信心，也表示自己的狀況並非不能出賽。外界也推測佐佐木有機會在今天下午5點對美國隊比賽登板。

對於是否有意赴大聯盟發展，佐佐木則表示希望先專心在眼前的比賽，等之後再來考慮這個問題。

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