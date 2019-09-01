U18直擊》日本高校Big4 西純矢「單刀」出擊轟雙響砲

西純矢昨日單場雙響砲。（資料照，圖片取自官方推特）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕日本「高校四大天王」投手之一的西純矢，昨天對南非之戰擔任指定打擊、扛第7棒，單場敲3安，轟雙響砲，灌進8分打點，這也是本屆賽事首度有打者轟雙響砲，日媒盛讚西純矢「三刀流」。

西純矢、佐佐木朗希、奥川恭伸和及川雅貴並稱日本「高校四大天王」投手，僅及川雅貴未入選這屆U18世界盃日本隊，預賽前兩戰3大投手都還未亮相，昨西純矢先以「單刀」出擊，技驚四座。

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昨役對南非轟雙響砲，西純矢說，「發揮得很好，很棒的打擊，在日本集訓開始就用木棒，雖然那時候打得不好，但是來到南韓狀態提升，擊出三支安打真是太好了!」

西純矢是創志學園王牌投手兼中心打者，高校通算23轟，是投打二刀流好手，國中飆速143公里，現已能飆到154公里；這屆U18世界盃，台灣隊有機會對決這位日本好手。

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