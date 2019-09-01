日職Live》王柏融首打席滾地出局 樂天 2：0 火腿

第三局
3上，王柏融擊出一壘方向滾地球出局。清水優心飛球出局。平沼翔太一壘滾地，銀次攔下後傳給補位的投手，三出局，9上9下。
第二局
2下，布拉許敲出左外野方向陽春彈，本季第28轟出爐。樂天 1：0 火腿。銀次敲出紮實安打上壘。下水流昂滾地球出局，跑者上二壘。渡邊佳明左外野安打帶有打點，樂天 2：0 火腿。和田戀、堀内謙伍出局，三出局。
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2上，火腿三上三下。
第一局
1下，金子弌大投出三上三下，近藤健介有美技演出。
1上，首棒西川遙輝安打上壘，大田泰示被三振出局，近藤健介敲出雙殺打。
賽前報導
日本火腿隊近期吞下5連敗，排名直接跌落至太平洋聯盟最後一名，今天台灣好手王柏融相隔兩天重返先發，今天打第7棒左外野手，本季王柏融打擊率2成63。
1 （中） 西川遙輝
2 （右） 大田泰示
3 （三） 近藤健介
4 （指） 中田翔
5 （二） 渡邉諒
6 （一） 清宮幸太郎
7 （左） 王柏融
8 （捕） 清水優心
9 （遊） 平沼翔太
投手：金子弌大
樂天
1 （遊） 茂木榮五郎
2 （左） 島内宏明
3 （二） 浅村榮斗
4 （指） 布拉許
5 （一） 銀次
6 （中） 下水流昂
7 （三） 渡邊佳明
8 （右） 和田戀
9 （捕） 堀内謙伍
投手：石橋良太