MiLB》鄧愷威7局狂飆11K 豪取第7勝為賽季收尾

鄧愷威本季最終戰7局飆出11K失2分，拿下本季第7勝、轉隊第2勝。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕本季從雙城隊小聯盟體系轉至巨人隊的鄧愷威，今天面對大都會1A再次繳初先發好投，7局飆出11K失2分，球隊終場以5：4贏球，鄧愷威也拿下本季第7勝，轉隊後5場比賽拿下3勝。

鄧愷威首局先飆2K，但第二局遇到亂流，在1出局後送出保送，隨後被Guillermo Granadillo、Chandler Avant敲出三壘安打、一壘安打失掉2分，接著他飆出三振並讓對手敲出飛球出局結束該局投球。第三局鄧愷威再次面對亂流，他先是被Nick Conti敲出二壘安打，Brian Sharp的滾地出局推進跑者上三壘，Shervyen Newton敲出三壘方向滾地安打沒能打回跑者，一、三壘有人，接著鄧愷威再次飆出三振，並讓Hayden Senger擊出滾地出局化解危機。

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接下來鄧愷威連續3局讓對手3上3下，期間飆出6K，第7局再次飆出1K無失分，結束今天的投球工作。總計鄧愷威今天主投7局，用92球被打5支安打失掉2分，飆出11K，另有1次保送，賽季防禦率1.55。

由於南大西洋聯盟賽季即將結束，這場是鄧愷威季賽的最後一場先發，總計他今年在1A合計出賽14場，先發13場，拿下7勝0敗，防禦率1.58的成績，79.2局送出88次三振21次保送，對手打擊率僅1成94，每局被上壘率更是只有0.97。

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