MLB》克蕭先發只投5局創本季最短 挨2轟掉5分吞敗

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）今天在客場對響尾蛇先發，他主投5局失掉5分，包含兩轟，道奇最後就以5：6不敵對手。克蕭吞下本季第4敗。

道奇打線第3局先靠透納（Justin Turner）陽春彈得分，4局上史密斯（Will Smith）揮陽春砲，吉歐可（Jedd Gyorko）敲帶有1分打點的二壘安打；但4局下克蕭不穩，響尾蛇C.沃克（Christian Walker）擊出兩分砲、弗羅雷斯（Wilmer Flores）揮出追平陽春彈，雙方戰成3：3平手。

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道奇5局上靠赫南德茲（Enrique Hernandez）高飛犧牲打，再度超前比數，但5局下響尾蛇攻占一、二壘，阿米德（Nick Ahmed）敲帶有2分打點的二壘安打，響尾蛇再要回領先。克蕭投完5局後，就被換下場。

道奇第8局提前推出終結者簡森（Kenley Jansen），艾斯科巴（Eduardo Escobar）敲陽春砲添分。9局上道奇追回1分，但終場以5：6輸球，吞下3連敗。

克蕭今投5局用92球有58顆好球，被敲5安包含2轟，賞6次三振、2次保送，吞本季第4敗，賽後防禦率升至2.96。

這場克蕭只投5局是本季最短的先發局數，也是自6月29日對洛磯7局失5分4分自責後，再度沒有繳出優質先發的表現。

克蕭。（法新社）

簡森挨轟。（美聯社）

阿米德。（法新社）

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