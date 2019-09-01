U18世界盃Live》「龍捲風」左投林昱珉先發 台灣0：0西班牙

第二局
2局上，林昱珉遭遇小亂流，一上來就先觸身球保送Ruben Fernandez，抓下一個出局數後，又四壞保送Rafael Blanca ，不過接下來林昱珉回穩，先讓Rafael Blanca敲出滾地球出局，再三振掉Pol Rodríguez，驚險化解失分危機。
第一局
1局下，台灣隊開路先鋒何恆佑一上來就選到四壞球保送，岳政華犧牲觸擊失敗，未能推進壘上隊友，隨後何恆佑盜壘失敗，鄭宗哲敲出中外野高飛球出局。
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1局上，林昱珉很快先用滾地球解決西班牙開路先鋒Ricardo Van Grieken，雖然讓第二棒Jostin Castillo選到四壞保送上壘，不過他回穩先三振掉Frank Hernandez，再讓Juan Gonzalez敲出滾地球出局。
賽前
〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今繼續第三天賽程，台灣隊今天迎戰火力恐怖的黑馬西班牙，面對背水一戰，台灣推出「龍捲風」左投林昱珉先發，余謙和潘文輝則在牛棚待命登板。
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台灣隊先發打線：
1. 何恆佑 一壘
2. 岳政華 中外野
3. 鄭宗哲 游擊
4. 李灝宇 二壘
5. 林子豪 指定打擊
6. 林政華 右外野
7. 羅暐捷 捕手
8. 林瑞鈞 三壘手
9. 蔡佳諺 左外野
先發：林昱珉