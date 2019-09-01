U18世界盃》慘！跨屆18連勝紀錄中斷 美國遭日本痛宰大比分吞敗

日本對美國頻頻得分。（特派記者羅志朋攝）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽今持續開打，昨天以7分差擊敗台灣隊的美國隊，今對決強權日本隊，沒想到比賽開打後，戰局竟呈現一面倒，日本隊全隊狂掃12安、灌進16分，美國隊雖然在比賽中段追回6分，不過後段遭日本牛棚壓制，最終就以7：16慘輸日本隊，跨屆18連勝也中斷。

前兩局打完，兩隊1：1平手，沒想到美國隊先發投手赫南德茲F（Ben Hernandez）3局下突然控球失準，一上來先觸身球保送第9棒坂下翔馬，接下來又被敲出2支安打，一個人都沒解決，就先丟掉3分，美國隊只好趕緊換投救火，沒想到接替登板的戈登（Lucas Gordon）又觸身保送韮澤雄也，最後美國隊在第3局狂掉5分。

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4局下，日本隊攻勢再起，靠著3次保送、2支安打和對手守備失誤，單局再灌5分，前4局打完就取得11：1遙遙領先；美國隊在5到7局雖然靠著日本隊中繼不穩，追回6分，不過8下日本隊又有攻勢，3支安打、觸身球保送和1次犧牲觸擊，再添4分、甩開對手，9上再推出宮城大彌霸氣連飆3K登板關門，終場就以16：7大勝美國隊。

西純矢中繼3局被敲2安失2分，送出5次三振。（特派記者羅志朋攝）

南韓觀看日美大戰。（特派記者羅志朋攝）

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