中職》朱育賢3分砲奠定勝基 李茲7連勝

Lamigo桃猿朱育賢開轟3分砲，奠定勝基。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕統一獅隊今晚力拚在桃園克場橫掃猿隊，卻踢到大鐵板，猿隊場狂打16支安打，朱育賢、林泓育和陳俊秀都開轟，掩護洋投李茲拿下個人7連勝，球隊也以11:3擊敗獅隊。

朱育賢下半季一度育上全壘打乾旱期，「產量」不如上半季多，近期終於突破低潮，此役首局3分砲是他本季第28轟。

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猿隊總教練洪一中談及朱育賢，稱他前陣子太急：「之前看他笑容都不見，以前很少看到他憂愁的表情。其實很多東西不是強求就可得，全壘打也是自然而非刻意的產物。」

朱育賢則說，近期一度有些迷失，感謝隊友和教練鼓勵：「自己做到了，覺得很開心。其實還是要帶笑容、微笑面對，就跟幾位學長一樣，這也是自己的優點，不要去把它隱藏住。」

李茲拿下上個月投手MVP，今役5局失3分，拿下個人7連勝，賽後猿隊主場「阿迷趴」活動，李茲還秀了段饒舌樂。

連勝期間，李茲時常前兩局不穩，但之後漸入佳境，他說：「有和隊友討論到這樣的狀況，但其實讓對手上壘是比賽中難免會發生的事，遇到這樣的狀況，只能盡量減少對方得分的機會。」

Lamigo桃猿先發投手李茲。（記者陳志曲攝）

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