U18左投王彥程先發抗日 今日賽事預告與轉播

U18世界盃台灣隊今天將面對日本。（特派記者羅志朋攝）

自由體育為您獻上本日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟僅一場賽事轉播，國聯東區戰績相當的大都會與費城人將進行系列賽最後一回合，拿下二連勝的大都會推出史卓曼（Marcus Stroman）先發，費城人則由艾夫林 （Zach Eflin）掛帥。

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U18世界盃也持續進行，台灣隊昨天險勝西班牙，目前拿下2勝1敗，今天要來面對日本，由左投王彥程先發抗日，台灣小將的表現如何，請鎖定自由體育的直擊報導及文字轉播。

美網也將持續進行16強賽事，第2種子納達爾（Rafael Nadal）將面對克羅埃西亞重砲西里奇（Marin Cilic），第6種子A.茲維瑞夫（Alexander Zverev）將迎戰阿根廷「小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman）。球后大坂直美也將出賽，喜愛網球的朋友千萬別錯過。

MLB

7：00 大都會 vs. 費城人 FOX體育2台

世界盃籃球賽

16：20 奈及利亞 vs. 阿根廷 ELEVEN SPORTS1

19：20 塞爾維亞 vs. 菲律賓 ELEVEN SPORTS1

U18世界盃

17：00 日本 vs. 台灣 緯來體育

日職

17：15 歐力士 vs. 羅德 FOX體育2台

美網

23：00 第八天 FOX體育、FOX體育3台

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