籃球世界盃》美國次節才暖機完畢 米契爾16分領軍勝捷克

米契爾轟下全隊最高16分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕世界盃男籃賽今進行第二日賽程，尋求三連霸的美國首戰碰上捷克，後衛米契爾（Donovan Mitchell）轟下全隊最高16分，巴恩斯（Harrison Barnes）則進帳14分，聯手率隊88：67獲勝，衛冕之路邁出第一步。

美國隊本屆星光黯淡，被認為是近年實力最差的「夢幻隊」，昨開賽還一度陷入4分落後，首節僅拿下17分，取得3分小幅領先。

請繼續往下閱讀...

米契爾。（美聯社）

經過10分鐘暖機，美國於次節甦醒，一波15：4的攻勢，將分差擴大至雙位數，也將捷克打回原形。主帥帕波維奇表示，「賽前不斷提醒不能掉以輕心，我們在第二節才逐漸找回攻守節奏，但整體的侵略性還是不足。」

美國隊總教練帕波維奇。（歐新社）

美國此役僅4人得分上雙，全場僅獲得6次罰球機會，進攻籃板也比對手少了2個。

捷克睽違37年重返世界盃賽場，全隊唯一的NBA球員史托倫斯基（Tomas Satoransky）轟下全場最高17分、5助攻，但孤掌難鳴，板凳球員合計僅貢獻13分，成為吞敗主因。

捷克睽違37年重返世界盃賽場，全隊唯一的NBA球員史托倫斯基（右）轟下全場最高17分。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法