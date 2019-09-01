桌球》深夜震撼彈 莊智淵宣佈不打東京奧運

莊智淵昨在臉書上開砲，今天深夜再拋震撼彈，宣布這個月的巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加，明年奧運也確定不會參與，未來國際大賽也不會再加入代表隊。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕連日來因亞錦賽參賽問題和國家隊教練蔣澎龍公開槓上的38歲桌球老將莊智淵，今天深夜再拋震撼彈，宣布這個月的巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加，明年奧運也確定不會參與，未來國際大賽也不會再加入代表隊。

生涯參加過四屆奧運、六屆亞運的莊智淵，是國內桌壇近20年的領軍人物，但日前為了巴拉圭公開賽和亞錦賽撞期，選擇不打亞錦賽團體賽，遭蔣澎龍認為恐引起其他球員仿傚，也碰觸到他心理的底線。

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莊智淵表示:「自己也有冷靜下來再思考，結論是，再一次選擇我還是會爭取去參加巴拉圭公開賽和亞錦個人單打項目 。因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。」

隨後小莊話鋒一轉指出，「有人質疑是私心才只參加亞錦單打，然後說如果不打的話團體項目及個人單打項目都別打。因此我在這裏聲明巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加。而巴拉圭和亞錦單打項目都不參加的話 ，後續對我來講累積分數困難度會更高，所以東京奧運也確定不會參與。未來國際大賽不再參加代表隊。但是因為是自己的興趣，所以想在不影響其他選手報名機會以及不用奧培經費的情況下，去參與比賽。」

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