奧運4朝元老莊智淵拋震撼彈 放棄2020東京奧運

〔中央社〕台灣桌球名將莊智淵昨晚在臉書拋出震撼彈，表示他將不參加巴拉圭公開賽與亞洲桌球錦標賽，並提前放棄明年東京奧運，未來國際重要賽事也不再參加代表隊。

目前世界排名35的莊智淵，是台灣排名次高的男子桌球選手，他生涯共參加過4次奧運、6次亞運，去年雅加達—巨港亞運賽後，他就曾透露2020年東京奧運可能是他生涯最後一場國際大賽。

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莊智淵原打算在9月10日至14日參加巴拉圭公開賽，爭取世界排名積分，卻因比賽時間與9月15日開打的桌球亞錦賽時間太接近，因此他希望亞錦賽能專心打單打，衝刺世界排名和積分，不料卻引發爭端，事後他也在臉書上表達不滿。

昨天深夜莊智淵在個人臉書上再次發文，強調若再一次選擇，他還是會爭取參加巴拉圭公開賽和亞錦個人單打，「因為打好的話，奧運團體和單打的種子序我想都會有絕對的幫助。」

不過莊智淵也透露，有人質疑他是私心，才只參加亞錦單打，還表示若他不打，團體賽與個人單打都不要參加，「因此我在這裏聲明，巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加。」

莊智淵坦言，若巴拉圭和亞錦單打都不參加的話，後續對他爭取積分困難度會更高，「所以東京奧運也確定不會參與，未來國際大賽不再參加代表隊。」這項聲明也等同宣布退出國家隊。

雖然莊智淵表明不參加明年東京奧運，但他強調，因為桌球是自己興趣，因此在不影響其他選手報名機會，以及不使用奧運培訓隊經費的情況下，他仍會去參加比賽。（編輯：陳彥鈞）

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