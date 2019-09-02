太空人魏蘭德狂飆14K 締造生涯第3場無安打比賽

〔中央社〕美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人今天客場迎戰多倫多藍鳥，太空人王牌投手魏蘭德9局狂飆14次三振並締造無安打比賽，幫助球隊2比0取勝，這也是他投出的生涯第3場無安打比賽。

魏蘭德（Justin Verlander）今天主投9局沒被敲安無失分，送出14次三振、1次保送，順利拿下個人本季第17場勝投，自責分率降至2.56。

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1局下魏蘭德對藍鳥第2棒打者畢吉歐（Cavan Biggio）投出保送，之後就連續解決對方26名打者，以用球數120球完成生涯第3場無安打比賽。

魏蘭德生涯首次無安打比賽是在2007年6月12日對密爾瓦基釀酒人投出，第2次是在2011年5月7日所締造，當時的對手也是藍鳥，期間他都效力於底特律老虎，直到2017年季中才轉隊到太空人。

魏蘭德今天也成為大聯盟史上第6位生涯投出至少3場無安打比賽的投手，前面5人分別是萊恩（Nolan Ryan）、柯法克斯（Sandy Koufax）、費勒（Bob Feller）、柯可蘭（Larry Corcoran）和賽揚（Cy Young）。

曾榮獲2011年美聯賽揚獎（Cy Young Award）和美聯最有價值球員（MVP）的魏蘭德本季先發29場，目前拿下17勝5敗，並送出257次三振，勝投和三振數都暫居全聯盟第一。

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