MLB》達比修有取消先發 耶利奇扛第42轟本季最遠（影音）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日投達比修有今天臨時取消先發，代班的查特伍德（Tyler Chatwood）只投3.2局承擔敗投，釀酒人明星外野手耶利奇（Christian Yelich）擊出本季第42轟，6名牛棚攜手4：0完封小熊，相隔2年首度在客場二連勝。

達比修有原定今天登板，賽前因右前臂緊繃臨時喊停，球團表示達比修有近5場先發就已感覺右臂不適，但狀況有獲得良好控制，因此都照常先發，今天因為擴編讓調度更有彈性，因此決定讓達比修有休息，下一場有望照常登板。

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達比修有因右臂緊繃跳過先發。（資料照，美聯社）

後援查特伍德代班投3.2局，送出7K但也有4次保送，挨3安責失1分，但小熊打線慘遭封鎖，得點圈有人打擊10支0，在主場被完封，釀酒人今天充分運用擴編調度，先發岡薩雷茲（Gio Gonzalez）只投3局就退場，出動6名投手接力完封小熊。

停火許久的釀酒人球星耶利奇，也在9局上久違開轟，棒打小熊終結者金布瑞（Craig Kimbrel），擊出右外野443英呎三分砲，是本季個人最遠的全壘打，累積43轟暫居大聯盟第二，相隔12場終於炸裂。

耶利奇相隔12場再度炸裂，第42轟為本季最大號。（歐新社）

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