MLB》最狂菜鳥代打再見轟寫隊史新猷 洋基90勝傲視全聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在主場迎戰運動家隊，靠著菜鳥福特（Mike Ford）在9局下的代打再見轟，終場以5：4擊退運動家，正式成為聯盟本季第一支達成90勝的隊伍，福特也成為洋基隊史第一位代打擊出再見全壘打的菜鳥。

福特成為洋基隊史第一位代打擊出再見全壘打的菜鳥。（法新社）

兩隊前6局打完仍是0：0平手，7局上半洋基換下哈普（J.A. Happ），首任中繼投手杜歐（Ryan Dull）狀況不穩，一出局後被打兩支二壘安打、外加兩次保送失掉3分，8局上運動家重砲一壘手奧爾森（Matt Olson）再追加一發陽春砲、拉開為4：0領先。

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然而不甘示弱勢的條紋軍也在下個半局展開反攻，托瑞斯（Gleyber Torres）在滿壘時先敲高飛犧牲打幫助球隊破蛋，隨後葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）補上一支帶有2分打點的一壘安打，洋基僅咬比數，追成1分落後。

9局下半，首位上場打擊的「園丁」賈納（Brett Gardner） 就率先打出追平轟，隨後洋基沒有讓戰線拉長，下一棒的福特一棒將球掄向中外野大牆，連續兩天用全壘打向運動家說再見！

賈納率先擊出追平轟。（美聯社）

罕德瑞克斯（右）挨兩轟黯然吞敗。（美聯社）

哈普繳出6局好投可惜沒能拿下勝投。（法新社）

洋基先發哈普此役6局只被敲出1支安打、送出5K、運動家馬奈亞（Sean Manaea）則是5局1安5K，但皆未拿下勝投，最後敗投由挨2轟的罕德瑞克斯（Liam Hendriks）吞下，後援1局奧塔維諾（Adam Ottavino）則拿下本季第6勝。

洋基連兩天用全壘打跟對手說再見。（今日美國

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