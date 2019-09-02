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MLB》張育成獲保送、連4場上壘 印地安人慘遭光芒橫掃

2019/09/02 07:54

張育成。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人今天在客場對上光芒，台灣好手張育成連5場獲得先發，擔任先發第九棒、守三壘，3打數沒有表現，吞1次三振、選到1次保送，賽後打擊率降至0.208。印地安人終場以2：8輸球，吞下3連敗。

張育成首打席是在第2局，當時印地安人攻占滿壘，可惜張育成遭到三振，沒有建功。第二打席他敲平飛球遭接殺，第三打席選到保送。8局上印地安人2出局攻占一、二壘，張育成敲滾地球出局。

總計張育成此戰3打數沒有表現，三振、保送各1次，賽後打擊率降至0.208。此外，這是張育成連續4場上壘。

張育成（左）。（美聯社）

光芒首局靠溫德（Joey Wendle）適時安打攻下1分，2局上印地安人包爾斯（Jake Bauers）敲帶有1分打點的二壘安追平。4局下洛爾（Nate Lowe）敲超前兩分彈，阿諾德（Travis d'Arnaud）5局下代打敲二壘安再添1分，7局下阿諾德再敲安得1分。

印地安人雖然在8局上靠包爾斯高飛犧牲打追回1分，但8局下光芒祖尼諾（Mike Zunino）、米德斯（Austin Meadows）、索賈德（Eric Sogard）連續安打，再拿3分。印地安人最後以2：8輸球。

光芒先發摩頓（Charlie Morton）主投5.1局失1分，送出8次三振，收下本季第14勝；印地安人先發普魯柯（Adam Plutko）投4.1局失4分，吞本季第4敗。

光芒洛爾開轟。（美聯社）

光芒先發摩頓主投5.1局失1分，送出8次三振，收下本季第14勝。（法新社）

印地安人先發普魯柯投4.1局失4分，吞本季第4敗。（法新社）

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