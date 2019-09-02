MLB》狂！韋蘭德飆14K無安打比賽 創史上第一紀錄

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人36歲強投韋蘭德（Justin Verlander）今天在客場羅傑斯中心（Rogers Centre）先發對多倫多藍鳥，他完投9局飆出14次三振，投出生涯第三場的無安打比賽，幫助太空人以2：0獲勝。韋蘭德創下史上首位在同一座客場投出2次無安打比賽的投手。

韋蘭德除了首局對藍鳥畢吉歐（Cavan Biggio）投出保送外，連續讓對手26上26下，飆出14次三振，總計他9局用120球有79顆好球，收下本季第17勝並列大聯盟勝投王，賽後防禦率降至2.56。這是韋蘭德生涯第三場無安打比賽、本季首場完封，生涯完封場次累積9場。

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太空人強投韋蘭德投出生涯第三場無安打比賽。（今日美國）

《美聯社》報導，韋蘭德成為繼傳奇投手萊恩（Nolan Ryan）、法克斯（Sandy Koufax）、費勒（Bob Feller）、科爾科蘭（Larry Corcoran）、塞揚（Cy Young）後，史上第六人生涯至少投出三場無安打比賽的選手。

韋蘭德是史上第三位對同支球隊投出無安打比賽的投手，也是史上首位投手在同一座客場投出無安打比賽。他曾在2011年老虎時期，對藍鳥投出無安打比賽；韋蘭德首次無安打比賽是在2007年，當時對上釀酒人。

太空人強投韋蘭德投出生涯第三場無安打比賽。（美聯社）

「這意義重大。」韋蘭德表示，「如果說我不知道就是在說謊，我之前有2次很接近，但都在第9局毀掉，有幾次則是在第8局。」他說，「我很清楚這個歷史紀錄，跨過巨大的障礙，對我來說是個特別的時刻。」

韋蘭德認為，今天自己的速球很棒，但滑球有點不穩，所以最後一局靠速球來抓出局數。

太空人強投韋蘭德投出生涯第三場無安打比賽。（今日美國）

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