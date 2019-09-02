MLB》3投達陣單季200K 國民締造史上唯二（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民今在主場料理馬林魚，左投柯賓（Patrick Corbin）單季200K到手，讓國民成為國聯史上第2支有3人達陣的球隊，國民4轟炸裂以9：3寫意摘勝。

國民砸重金打造豪華輪值，薛哲（Max Scherzer）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）和柯賓三投，本季年薪合計8800萬美元為大聯盟之最，而他們的表現也符合身價，相繼投出200K，讓國民成為繼1969年太空人後，國聯史上唯二單季有3投達陣200K的球隊。

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柯賓今天對馬林魚主投，6局責失3分完成優質先發，單場送出8次三振，達陣單季200K，他表示雖然自己雖然剛加盟不久，但隊友們人都超好，讓他覺得自己好像已經在隊上很久，認為當球隊有好的輪值，就能在大部分的球賽佔有優勢，而國民又有出色打線，是一支合作融洽的好球隊。

國民扛出4轟奠定勝基。（法新社）

柯賓在響尾蛇時期，也曾是三大輪值之一，這次再度名列國民三巨投，柯賓直呼這會激發他努力投出好表現，「你不會想當那個弱棒，如果他們每5天輸一場球、然後那是你主投的比賽，你不會想要這樣的，所以你會努力奮發向上，努力追上前面剛投完的傢伙們。」

國民不只有3投達陣單季200K，本季也持續稱霸聯盟三振榜，國聯排名前4有3人都在國民，依序為史崔斯柏格（215K）、柯賓（201K）和薛哲（200K），另一人是大都會王牌德葛隆（Jacob deGrom），他以214K暫居第二。

柯賓達陣200K，本季隊上第3人。（USA TODAY Sports）

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