MLB》貝林傑43轟大聯盟之最 佩德森11局代打致勝轟 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今在延長賽11局以4：3力克響尾蛇，避免系列戰遭橫掃，貝林傑（Cody Bellinger）追平轟並列大聯盟全壘打王，佩德森（Joc Pederson）代打扛致勝轟當英雄，單季全壘打產量破隊史紀錄。

道奇前3戰都踢鐵板，其中2場都是一分差輸球，今天打完8局又是2：3落後，貝林傑9局上及時炸裂，掃出中右外野追平轟，單季第43轟出爐並列大聯盟最多，也逼出延長賽，佩德森11局上代打開轟，幫助道奇贏球逃過橫掃。

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貝林傑9局上扛追平轟，本季43轟並列全壘打王。（USA TODAY Sports）

佩德森11局代打扛致勝轟。（USA TODAY Sports）

道奇今天單場擊出4支全壘打，團隊本季產量來到238轟，超越去年235轟紀錄，將繼續挑戰隊史新猷，目前在國聯排名第一，大聯盟僅次美聯的雙城（268轟）和洋基（256轟）。

另一方面，道奇頭號投手大物梅伊（Dustin May）今天被強襲球命中頭部，隨即退場接受檢查，他在賽後通過腦震盪測試，目前沒有疼痛或其他症狀，被診斷為頭部挫傷，他表示在球打到他的球帽之前，有先被手套擦邊緩衝。

梅伊被強擊球打中頭部倒地。（法新社）

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