MLB》貝德再見安打氣走紅人 賈維斯小動作險釀衝突（影音）

9局下，貝德擊出再見安打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人、紅雀連兩天進行雙重賽，昨日國中龍頭紅雀取得2勝對戰優勢，今首場賽事，紅雀再靠著貝德（Harrison Bader）9局下再見安打，終場以4：3氣走紅人，近期對戰取得4連勝，同區小熊今輸球，勝差拉開至3.5場。

2局下，紅雀兩人出局後，老將莫里納（Yadier Molina）敲一壘安打，隨後靠暴投進佔得點圈，下棒貝德擊出一壘滾地球，紅人先發馬利（Tyler Mahle）在補位一壘時發生接球失誤，跑者回到本壘，紅雀先馳得點。

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3局上，紅人回敬3分大局，先是沃托（Joey Votto）的高飛犧牲打扳平比數，接續的蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）再夯出一發2分砲，本季個人第40轟，3局打完紅人反倒取得3：1領先。

3局上，蘇亞雷斯敲出一發2分砲，本季個人第40轟。（美聯社）

4局上，紅人賈維斯（Freddy Galvis）擊出中外野飛球出局，他回休息室過程中因踏過投手丘，引來紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）不滿，雙方言語交換，造成板凳淨空， 好在裁判適時控制場面，沒發生更嚴重衝突。

（影片來源：MLB官網）

戰況在比賽後半段發生變化，7局下，貝德在滿球數情況下，擊出一支左外野安打，帶有1分打點，紅雀追到1分差；8局下，代打德容（Paul DeJong）中外野高飛犧牲打，雙方平手，比賽重回原點。

9局下，紅雀無人出局攻佔二三壘，輪到貝德打擊，他鎖定紅人牛棚投手羅倫森（Michael Lorenzen）一顆失投滑球，擊成右外野深遠再見安打，替球隊鎖定戰果，此役，貝德4打數2安打2打點，守備也有美技演出。

2局上，貝德在中外野上演美技，撲接賈維斯可能形成安打的飛球。（法新社）

雙方先發馬利及麥克拉斯皆是優質先發，但最終都與勝敗無關，勝投由單局3次三振的馬丁尼茲（Carlos Martinez）取得，羅倫森則承擔本場敗投。

（影片來源：MLB官網）

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