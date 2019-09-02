U18直擊》為了加快比賽時間 大會祭出縮時方案

U18世界盃棒球賽本壘後方都有讀秒器，壘上沒有跑者情況下，投手必須在20秒以內出手，若超過20秒沒出手就記壞球。（特派記者羅志朋攝）

〔特派記者羅志朋／南韓釜山報導〕今年U18世界盃棒球賽預賽已打了18場，比均每場比賽只花2小時32分鐘，其中巴拿馬對南非之戰只花1小時29分鐘就結束，比賽時間最短，巴拿馬對西班牙之戰耗時3小時35分鐘最久。

為了加快比賽節奏，這屆賽事大會規定，壘上沒有跑者情況下，投手必須在20秒以內出手，本壘後方還會有讀秒器，若超過20秒沒出手就記壞球，若壘上有人則無此規定，換局間和教練進場開小組會議，主審也會催促快一點，就希望比賽時間能縮短。

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另外，大會規定投手只要投50球，就必須休1天，若投105球就得休4天，所以昨天台灣隊先發投手林昱珉丟到104球，西班牙打者都還沒解決，教練團就連忙把林昱珉換下去，換上潘文輝中繼，就是希望未來幾天如果有必要，仍要借重林昱珉的投球。

U18世界盃棒球賽本壘後方都有讀秒器，壘上沒有跑者情況下，投手必須在20秒以內出手，若超過20秒沒出手就記壞球。（特派記者羅志朋攝）

美國隊投手投球節奏明快。（特派記者羅志朋攝）

西班牙球風偏中南美洲，投手也是拿了球就丟。（特派記者羅志朋攝）

日本隊投手西純矢投到帽子都掉了。（特派記者羅志朋攝）

台灣隊龍捲風左投林昱珉投球姿勢相當特別。（記者羅志朋攝）

台灣籍裁判黃俊傑在比賽中執法。（特派記者羅志朋攝）

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