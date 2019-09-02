MLB》兩個多月前確診白血病 他重返投手丘接受動人歡呼

卡拉斯科今重返投手丘。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕6月初時確診白血病且被放入傷兵名單，如今32歲的印地安人強投卡拉斯科重返投手丘，接受兩隊球員及在場球迷起立歡呼，雖在復出首場投1局失1分，他說：「但至少現在我很健康，可以迎接下一場投球。」

從2009年9月2日在印地安人初登板以來，卡拉斯科在10年後的同一天重新踏上大聯盟投手丘，心境大不相同。因為此刻的他才抗癌成功，從牛棚跑上投手丘時，現場球迷起立為他喝采，兩隊球員也主動站在休息室前為他鼓掌。

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兩隊球員站在休息室前為上場的卡拉斯科鼓掌。（今日美國）

「就連對手球隊球員都站出來，還有我的隊友，他們一路挺我到現在，真的讓人不敢置信。」儘管印地安人是作客光芒純品康納球場，但卡拉斯科接受全場球迷的歡呼聲，他在投手丘上也心情激動。

游擊手林多走向卡拉斯科獻上擁抱，「他對我說歡迎回來，『現在就是你站在投手丘上，我們都在後面支持你，你儘管放手去投。』」卡拉斯科7下登板時，印地安人以1：4落後，他被敲2支安打失1分。

卡拉斯科與隊友林多擁抱。（法新社）

「我很想讓比分維持住，可惜最後我還是失了1分，但至少我很健康，可以迎接下一場投球。」卡拉斯科是在6月6日被放入傷兵名單，隔天他就表示自己確診罹患白血病；和病魔對抗兩個多月，卡拉斯科在8月20日於2A展開首場復健賽時，第1球就飆出97英里（約155公里）。

生涯累計83勝的卡拉斯科先以後援方式調整，他在IG也感性發文：「人生總有需要旁人支持的艱難時刻，但往往在事情好轉之後就忘了他們曾經相挺。千萬記得要向那些人寫下感謝，『非常謝謝你們!!!』」

印地安人終場以2：8落敗，台灣好手張育成也在此役擔任先發9棒三壘手，印地安人3連戰遭到光芒橫掃後，目前仍在美聯中區排名第2。

總教練法蘭柯納在卡拉斯科完成任務走回休息區時送上擁抱。（今日美國）

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