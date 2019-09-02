晴時多雲

MLB》K湯偕女友現身小熊主場 作勢干擾耶利奇打擊

2019/09/02 12:01

勇士球星K.湯普森穿著小熊球衣與女友哈莉亞一同欣賞與釀酒人的系列賽。（照片擷取自Cubs Talk）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星K.湯普森（Klay Thompson）今穿著小熊球衣與女友哈莉亞（Laura Harrier）一同欣賞與釀酒人的系列賽，兩人在比賽過程中，大秀各式各樣舞蹈，相當融入比賽氛圍。

K.湯普森因左膝十字韌帶撕裂，恐休養半賽季，目標明年2、3月復出，趁休賽季空檔與女友看棒球賽放鬆心情，而他女友哈莉亞是名演員、模特，在《蜘蛛人：返校日》電影中飾演Liz Allan一角，她出生在芝加哥，並在附近的埃文斯頓（Evanston）長大。

兩人喝著啤酒、嗑著瓜子，相當享受在看球，過程中不時手舞足蹈，替支持隊伍加油，輪到釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）登場打擊時，K.湯普森還作勢干擾，但耶利奇不受影響，此役轟出暫居大聯盟第二的43發全壘打，帶有3分打點，帶領球隊在客場以4：0打敗小熊。

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