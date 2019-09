MLB》K湯偕女友現身小熊主場 作勢干擾耶利奇打擊

勇士球星K.湯普森穿著小熊球衣與女友哈莉亞一同欣賞與釀酒人的系列賽。(照片擷取自Cubs Talk)





〔體育中心/綜合報導〕勇士球星K.湯普森(Klay Thompson)今穿著小熊球衣與女友哈莉亞(Laura Harrier)一同欣賞與釀酒人的系列賽,兩人在比賽過程中,大秀各式各樣舞蹈,相當融入比賽氛圍。

K.湯普森因左膝十字韌帶撕裂,恐休養半賽季,目標明年2、3月復出,趁休賽季空檔與女友看棒球賽放鬆心情,而他女友哈莉亞是名演員、模特,在《蜘蛛人:返校日》電影中飾演Liz Allan一角,她出生在芝加哥,並在附近的埃文斯頓(Evanston)長大。

請繼續往下閱讀...

兩人喝著啤酒、嗑著瓜子,相當享受在看球,過程中不時手舞足蹈,替支持隊伍加油,輪到釀酒人球星耶利奇(Christian Yelich)登場打擊時,K.湯普森還作勢干擾,但耶利奇不受影響,此役轟出暫居大聯盟第二的43發全壘打,帶有3分打點,帶領球隊在客場以4:0打敗小熊。

Also Confirmed: Klay Thompson likes to move it, move it.



Possibly groove it, but this is not confirmed as of now. pic.twitter.com/bsU24mrIOU