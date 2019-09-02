MLB》觸犯潛規則！ 紅雀麥克拉斯暴怒嗆賈維斯（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕聖路易紅雀今天在主場對上辛辛那提紅人，紅雀先發麥克拉斯（Miles Mikolas）不滿紅人賈維斯（Freddy Galvis）跨過投手丘，觸犯潛規則，麥克拉斯當場怒嗆，兩隊板凳也淨空，險些引發衝突。紅雀最後靠貝德（Harrison Bader）的再見安打，以4：3氣走對手。

此戰4局上1出局，麥克拉斯讓賈維斯敲中外野飛球出局，賈維斯要回休息室時，跨過投手丘，讓麥克拉斯相當不滿，直接嗆聲，兩隊板凳隨後也淨空。紅雀老將鐵捕莫里納（Yadier Molina）則是把賈維斯隔開，雙方沒有發生衝突場面。

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《美國雅虎》作家Ben Weinrib撰文指出，雖然賈維斯踩過投手丘，但他沒有刻意踢紅土、或是做任何事情，麥克拉斯不需要咒罵他、或引發爭執。

前6局打完紅雀以1：3落後，7局下貝德敲帶有1分打點安打，8局下德容（Paul DeJong）高飛犧牲打追平。9局下紅雀無人出局攻占二、三壘，貝德揮出右外野再見安打，幫助球隊以4：3逆轉勝。

麥克拉斯此戰投6局失3分無關勝敗，馬丁尼茲（Carlos Martinez）投1局飆3K無失分，獲本季第4勝；紅人先發馬利（Tyler Mahle）投6.1局失2分1分自責無關勝敗，羅倫森（Michael Lorenzen）投1局失1分，吞本季第4敗。

紅雀先發麥克拉斯。（法新社）

紅人賈維斯。（法新社）

紅雀貝德敲再見安。（美聯社）

（影片來源：大聯盟官網）

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