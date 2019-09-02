MLB》佛里曼雙響砲狂灌5打點 斧頭幫坐穩國東龍頭（影音）

勇士明星一壘手佛里曼今對上白襪比賽，擊出雙響砲，個人包辦5分打點。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）今對上白襪比賽，擊出雙響砲，個人包辦5分打點，帶領球隊在主場以5：3擊敗對手，持續坐穩國東龍頭。

佛里曼在1局下及6局下各敲一發兩分砲，37、38轟相繼出爐，苦主皆是白襪先發投手吉歐里多（Lucas Giolito），他主投6局就失這4分，吞下本季第8敗。

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8局下，一、二壘有人的情況下，佛里曼對決接替馬歇爾（Evan Marshall）投球的巴默爾（Aaron Bummer），敲出穿越一二壘防線安打，送回跑者阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），打進本場個人第5分打點，總打點數來到114，持續改寫個人賽季新高。

佛里曼賽後表示，「我們領先第二的國民有5.5場勝差，接下來還有24場比賽，我只關心我們是否能以分區第一進入季後賽，我在一支優秀的團隊，壓力相對減輕不少。」

勇士先發德黑蘭（Julio Teheran）主投6局被敲3支安打失2分，本季個人第15度優質先發，進帳賽季第9勝，他賽後大讚佛里曼好表現，「他擁有很棒的一個賽季，我不想說有人在著火，但他手感的確在發燙，我們要聯手讓球隊進入季後賽。」

勇士先發德黑蘭主投6局被敲3支安打失2分，本季個人第15度優質先發，進帳賽季第9勝。（USA TODAY Sports）

（影片來源：MLB官網）

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