MLB》阿隆索跟上！ 43轟並列大聯盟全壘打王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕正在搶國聯外卡的大都會，今天被費城人擊出清壘二壘打，以2：5輸球，怪物新人阿隆索（Pete Alonso）敲出本季第43轟，史卓曼（Marcus Stroman）繳出加盟至今最佳表現，都沒能讓大都會拿下關鍵勝利。

阿隆索今天首局首球就開轟，擊出本季第43號全壘打，追平天使楚奧特（Mike Trout）和道奇貝林傑（Cody Bellinger），並列大聯盟最多，從藍鳥交易來的史卓曼，也投出加盟至今最好的表現，先發6局僅責失2分，送出6次三振和2次保送。

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阿隆索第43轟出爐，並列大聯盟全壘打王。（美聯社）

然而大都會打線遭壓制，費城人先發艾夫林（Zach Eflin）主投7局，只因阿隆索陽春砲丟掉1分，2名牛棚接手封鎖，讓大都會僅敲4安得到2分，費城人更在8局下2：2平手、滿壘時等到金德利（Scott Kingery）致勝二壘安，一棒清空壘包取得5：2超前，領先到比賽結束。

費城人今天贏球後，不僅逃過被大都會橫掃，也讓他們在國聯外卡繼續緊追小熊，目前暫居第三，落後2.5場勝差，大都會則排第6，落後4.0場勝差。大都會則錯失橫掃機會，近10場苦吞3勝7敗，接著將作客國聯外卡龍頭國民進行三連戰。

金德利敲致勝清壘二壘打。（法新社）

費城人暫居國聯外卡第三，落後2.5場勝差。（USA TODAY Sports）

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