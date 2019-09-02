網球》恭喜！謝淑薇女雙成首組獲WTA年終賽參賽組合

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（左）的「台捷聯軍」雙打組合，在今年溫網封后。 （資料照，美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕WTA官網今天表示，台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）的「台捷聯軍」雙打組合，成為本季第一組獲得參加WTA年終總決賽的女雙。謝淑薇生涯參加過2次年終賽，曾在2013年摘冠，今年將力求年終賽第二冠。

謝淑薇今年和史崔可娃搭檔後，杜拜、馬德里、伯明罕網賽聯手封后，溫網更是1盤未失奪冠。這是謝淑薇自繼2013年溫網、2014年法網，再度於大滿貫女雙封后。「台捷聯軍」如今獲得參加年底在中國深圳舉行的WTA年終賽。

請繼續往下閱讀...

謝淑薇表示，「經歷一個很棒的賽季後，我們很高興能一起獲得參加WTA年終賽的資格。」史崔可娃則說，「成為年度頂尖雙打之一感覺很好，期待能在深圳打出高品質的比賽。」

這將是謝淑薇第三次參加WTA年終賽，她曾和中國好手彭帥搭檔，並於2013年WTA年終賽女雙摘冠，2014年的年終賽則是獲得女雙亞軍。謝淑薇今年將拚第二座WTA年終賽冠軍；史崔可娃則是連兩年參加WTA年終賽女雙賽事。

此外，WTA年終賽從今年開始，移師中國深圳舉行，總獎金提高至1400萬美元。

台灣好手謝淑薇和捷克搭檔史崔可娃的「台捷聯軍」雙打組合，在今年溫網封后。 （資料照，路透）



不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法