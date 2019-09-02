MLB》可能是巨人生涯最終戰 「功夫熊貓」代打獲全場致敬

〔體育中心／綜合報導〕「功夫熊貓」山度瓦（Pablo Sandoval）今在他視為第二位父親的總教練安排下，於灣區球迷歡呼聲中上場，可能是生涯最後一次穿巨人球衣站上打擊區，他忍住滿腔情緒完成任務，擊出滾地球出局仍獲全場起立致敬，在掌聲中慢慢跑回休息區。

今年33歲的山度瓦，11年前在巨人展開大聯盟生涯，雖然曾經拿大約轉戰紅襪，最後仍回到巨人懷抱，今年季後將成為自由球員，雖然已經表態想續留，但得看巨人新任高層決定，他在本週確定得接受TJ手術，今天被移出傷兵名單，7局下上場代打，迎接本季、也可能是生涯最後一次穿巨人球衣的打擊機會。

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灣區球迷起立鼓掌，迎接山度瓦出場站進打擊區，他在1出局一壘有人時，擊成游擊方向滾地球，推進隊友上二壘，他奮力低頭衝刺，最後仍在一壘前遭刺殺，但灣區球迷再度起立致敬，用掌聲歡送山度瓦回到休息區。

山度瓦擊出滾地球奮力衝刺。（法新社）

山度瓦獲全場觀眾起立致敬。（法新社）

山度瓦表示，他知道自己將成為自由球員，但他希望整個職涯都待在巨人，但這並不是他能決定，他只想享受這個當下，單純享受今天，賽後坦言當時很想哭、但是忍住了，能夠如此感受到球迷的愛真的很棒，「那真是情緒滿溢，我差點就失守了，但至少我站進打擊區、打到球，沒有被三振出局。」

「我熱愛這座城市，這座城市給了我太多、給了我的家人太多，我在這裡有好多好多美好的回憶，我希望這不是結束，但事情會發生都有理由的。我希望我能回來，繼續做我今年在做的事，為他們呈現最好的表演。」山度瓦說。

而被山度瓦視為第二位父親的總教練波契（Bruce Bochy），季後將退休不再執教巨人，他表示能安排山度瓦再一打席很棒，「顯然我們都很希望他能敲安，但我想他已經看到這裡的球迷們有多愛他了，他們給他的全場起立致敬相當驚人。」

山度瓦把總教練波契視為他的第二位父親。（法新社）

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