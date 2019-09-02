桌球》真的不玩了！莊智淵取消巴拉圭公開賽報名

莊智淵取消巴拉圭公開賽報名。（資料照，取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕38歲桌球老將莊智淵昨天深夜在臉書拋出「不打巴拉圭公開賽、亞錦賽及不參加東京奧運」的震撼彈，桌球協會今天上午和小莊確認後，正式向國際桌球總會取消巴拉圭公開賽報名。至於亞錦賽因報名期限已過無法換人，若小莊不參加，男子團體賽將以4人應戰。

對於莊智淵無預警宣布退出國家隊，桌協副秘書長黃明表示，將全力慰留，還是希望他能打東京奧運，組成最強國家隊。

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黃明表示，因為巴圭公開賽和亞錦賽的團體賽撞期，莊智淵日前表示希望參加巴拉圭公開賽，再趕往印尼和台灣隊會合參加個人賽，桌協也同意並尊重他的想法。

但莊智淵昨晚突然宣布，巴拉圭公開賽與亞錦賽都不參加，明年奧運也確定不會參與，未來國際大賽也不會再加入代表隊。

巴拉圭公開賽正賽將於9月12日在亞松森登場，台灣原本只有莊智淵和葉致緯報名，其中，世界排名35的莊智淵原本名列男單第3種子，他和葉致緯也名列男雙第4種子。

不過，桌協今早和莊智淵確認後，已正式取消巴拉圭公開賽的報名﹔至於9月15日至22日登場的亞錦賽，因換人期限已過，若莊智淵不參賽，台灣隊男團將由林昀儒、陳建安、彭王維和王泰崴上陣。個人賽方面，莊智淵只有報名單打。

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