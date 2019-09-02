台灣之光！巧固球世界賽彰縣4校奪5金

甫落幕的2019年世界青少年巧固球錦標賽，彰化縣4所學校組隊遠征新加坡參賽，勇奪5金凱旋歸國。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣之光！甫落幕的2019年世界青少年巧固球錦標賽，彰化縣4所學校組隊遠征新加坡參賽，選手以熟練的球技發揮團隊作戰的精神，打敗實力堅強的地主隊勇奪5金凱旋歸國，稱得上是台灣之光。

比賽結果5金各為田尾國小代表隊在12歲女子組掄元奪冠、中正國小代表隊與桃園市建國國小共同奪得12歲男子組冠軍、田尾國中代表隊在15歲女子組摘冠、二林高中國中部與桃園市大成國中奪得15歲男子組冠軍、二林高中高中部與桃園市大溪高中在18歲男子組項目奪冠。

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5金奪冠光芒，綻放國際體壇，其中，田尾國小和田尾國中更創下4連霸紀錄，中正國小和二林高中表現傑出，奪冠成績刷新高。

帶隊師長說，此行最大收穫讓這群冠軍選將，經由國際賽事體驗不同文化，並學習各國訓練模式，例如實力最強的新加坡隊，其「防守」策略和面對強敵仍不放棄的態度值得學習，另外歐洲隊伍的熱情和運動精神，也給了小將們很大的啟發。

為了犒賞這群為國、為家鄉爭光的選將，縣府今在縣長公館舉辦餐會，「金厲害！」縣長王惠美大讚這群冠軍小將付出終有收穫，很了不起！

5校校長、帶隊老師和家長會長陪同出席，菜色多了「讚賞」的賀喜味，小將們吃得開心，更有人分享心情說，因為興趣愛上打巧固球，打球強健體魄，為自己帶來健康和快樂，現在又多了出國比賽獲獎的光環加持，回想起球場上練習的累，一點都不覺得練球是一件吃苦的事。

縣府鼓勵冠軍小將出國比賽，為國家爭光，今在縣長公館舉辦餐會，菜色多了「讚賞」的賀喜味，小將們吃得開心。（記者張聰秋攝）

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