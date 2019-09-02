MLB》馬奈亞重返大聯盟 5局無失分宣告強勢回歸

運動家王牌投手馬奈亞相隔1年重返大聯盟賽場。（美聯社）



〔體育中心／綜合報導〕運動家王牌投手馬奈亞（Sean Manaea）時隔1年重返大聯盟賽場，今對上洋基先發繳出5局僅被敲1安5次三振無失分，強勢宣告他的回歸，也讓正在衝擊美聯外卡的運動家，投手陣容更加整齊。

馬奈亞上次大聯盟出賽要追溯到去年8月24日對上雙城的比賽，後因診斷出有肩旋轉肌袖肌腱炎，提前關機，季後進行左肩關節唇手術，隔了1年再次大聯盟登板。他賽後興奮告訴記者，「我感覺真棒，這是一條很漫長的路，我很感謝自己敞開心胸面對康復過程，努力復健及維持體態，我很滿意事情的結果。」

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此役，馬奈亞速球狀況相當良好，最快球速來到94哩，均速落在91至93哩之間，送出5次三振，僅被敲1安，5局下體力出現下滑，單局送出美中不足的3次保送，但最終仍力保不失分，運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後表示，「這對他來說是一個很好的開始，投球效率非常好，雖然第5局遭遇小亂流，但影響不大，他的回歸是我們期待的。」

馬奈亞的復出也提供運動家在先發投手調度上更多靈活性，他個人也表示，「相當開心完成這次考驗，第5局投得不是很好，好在安全下庄，能提供球隊贏球機會，這才是最重要的。」

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